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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 12:28 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌向102美元，受累于需求前景疲弱

“市场目前略微下跌，我们看到一些获利了结盘，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

“加速市场跌势的是，上周出炉的中国数据表现更加疲弱，而且市场现在有理由对地缘政治风险感到满意，”他称，并补充道油市未来几周或将倾向下跌。

0354GMT，布兰特原油期货 下跌0.31美元至每桶102.33美元，此前创下五周来最差单周表现。美国原油期货 下跌0.68美元至每桶93.47美元。

周一市场交投料将清淡，因美国和英国金融市场均逢假期休市。

“油市将更难守在上周高位之上，且有下跌风险，”CMC的Spooner称，并补充道，布兰特原油期货或将重新造访100美元之下的4月低位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟/许娜; 审校 侯向明/张明钧)

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