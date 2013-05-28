更正-国际油市：布兰特原油持稳在103美元下方，因需求前景黯淡

(更正：译文有误，第一段的日期应为“周二”，非“周四”)

路透印度金奈5月28日 - 布兰特原油周二持于每桶103美元的下方，因市场担忧全球经济状况与充沛的石油供给，但一些交易员表示，最大石油消费国美国夏季出行季的开始可能支撑油价。

中国制造业活动萎缩与美国汽油库存增加，近来一直拖累油价，分析师认为布兰特原油可能进一步走低。

“中国制造业活动七个月来首次萎缩，且短期内决策者不太可能拿出积极的刺激措施，意味着中国的石油需求可能低迷，” 辉立期货投资分析师Chen Hoay Lee说。

“我们持续看空，布兰特油价可能会在100水准寻获支撑。”

0457GMT时，布兰特原油期货 下跌0.08美元至每桶102.54美元，美国原油期货 则跌0.59美元至93.56美元。

油市也在等候欧美市场在假期后开市的指引。

中国本周末将公布PMI终值，下周亦将公布的一连串数据，可以提供关于全球经济体质的进一步线索。

“油市似乎更关注美国和中国的经济讯息，以研判需求情况，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师在报告中表示。

“美国进入需求旺季，我认为可以说油价可能已经触底了，”Astmax Investments驻东京商品基金经理Tetsu Emori表示。

“全球经济看来稳定，我不认为美联储会在今年停止其量化宽松计划，”他并称。

交易商也把关注焦点转向石油输出国组织(OPEC)在周五的会议，尽管预期OPEC不会改变产出目标。(完)

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