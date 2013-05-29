国际油市：油价下跌，受美股下跌拖累

* 美股下跌逾1%

* IMF和OECD均下调中国经济成长预估

* OPEC石油部长预期将维持OPEC产量目标不变

路透纽约5月29日 - 原油期货周三下挫近2%，部份原因是美国股市下跌，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能逐步缩减其刺激计划规模。

美股周三全线下跌，一度下挫逾1%，从近期创下的纪录高位大幅回落。此前美国公债价格大幅上升，因随着美国经济改善，预期美联储将开始缩减其货币刺激计划规模。

在1400 GMT后不久，原油被大量抛售，价格大幅滑落，在15分钟的时间内一度下跌超过1美元。

在一小时后，汽油价格也遭遇类似的急速抛售，价格下跌超过1%，交易商归因于被称为“死亡交叉”的技术性事件，即50日移动均线穿过200日移动均线。

近月布兰特原油期货下跌1.80美元，结算价报每桶102.43美元，且在盘后交易中扩大跌幅，下滑超过2美元。

美国原油 下挫1.88美元，结算价报每桶93.13美元，也在盘后交易中下跌超过2美元。

在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)会议上，OPEC石油部长预料将维持2013年石油产量目标不变，与会代表暗示，他们对目前油价感到满意。

国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

经济合作暨发展组织(OECD)周三将中国2013年经济增长率预估从8.5%下调至7.8%，与去年实际增速一致，因全球不确定性环境之下中国内需走软。 (完)

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