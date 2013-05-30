国际油市：布兰特原油升向每桶103美元，美元疲软提振油价

布兰特原油 截至0454GMT上涨0.29美元至每桶102.72美元，周三下跌1.80美元，录得5月1日来最大日跌幅。美国原油 涨0.07美元至93.20美元，前一交易日收低1.88美元。

“我们可能会看到布兰特原油有些回调，跌到103美元或102.5美元。但市场会继续密切关注汇市和股市。”Newedge大宗商品销售经理Ryoma Furumi称。

投资者静候美国能源资料协会(EIA)日内稍晚的库存数据，寻找有关美国需求前景的线索。

美国石油协会(API)周三的数据显示，美国原油库存在5月24日止当周增加440万桶，路透调查此前的预估为下降40万桶。

澳新银行分析师的报告称，“若EIA官方数据接近API数据，美国油市可能出现更多抛售。”

投资者还将关注石油输出国组织(OPEC)即将举行的会议。OPEC看来将保持2013年产出政策不变，维持日产量在3,000万桶。OPEC石油部长周五将召开会议。(完)

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