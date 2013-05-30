国际油市：油价收盘涨跌互见，布兰特原油期货因全球经济前进疲弱下滑

金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
* 美国原油库存创新高，汽油库存减少-EIA
* 美国首季GDP被小幅下修，上周初请失业金人数增加
* 美元兑欧元跌至三周低点
* 预计OPEC在周五会议上维持产量政策
路透纽约5月30日 - 原油期货价格周四涨跌互见，布兰特原油期货下滑，因全球经济前景疲弱，但美国原油期货受到对美联储刺激计划的乐观情绪提振。
美国今日公布的经济数据疲弱，意味着美联储可能将继续宽松货币政策，美国原油期货因此上涨。
今日稍早，美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示美国汽油库存意外减少，推高布兰特原油期货和美国原油期货。
美国原油期货 升0.48美元，结算价报93.61美元，盘中一度低见91.65美元。
布兰特原油期货 结算价跌0.24美元，报每桶102.19美元，盘中交投区间为101.08-102.85美元。
经纪商表示，经济合作暨发展组织周三下调世界第二大石油消费国－中国的经济成长预估，另外德国失业率上升，限制了本周布兰特原油期货的升势。
美国商务部公布首季经济成长不及原本预估，另外上周初请失业金人数意外增加。
一纽约经纪商表示，“只要经济数据疲弱，投资人对美联储将不会加息的信心就增强。”
EIA公布，上周汽油库存减少150万桶，预估为增加10万桶。
汽油期货 盘中高见每加仑2.824美元，日低则为2.757美元，为5月2日来最低，结算价报每加仑2.8125美元。
石油输出国组织(OPEC)周五将在维也纳举行会议，市场预计OPEC将维持政策不变。(完)
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