国际油市：原油价格大跌，受原油供应充裕及股市下滑打压

* OPEC维持产量目标不变

* 美国原油供应在纪录高位

* 5月布兰特原油和美国原油按月均下跌

路透纽约5月31日 - 美国原油和布兰特原油周五均大幅下滑，因美股三大股指走软，原油供应充裕，需求前景疲弱，及在油价跌穿支撑后带动技术性卖盘。

美国原油期货 跌1.75%，或1.64美元，结算价报每桶91.97美元，为一个月来首次收在200日移动均线下方。5月，美国原油期货按月下跌1.6%。

布兰特原油期货 跌1.80美元，或1.76%，结算价报每桶100.39美元。布兰特原油在5月下跌1.93%。

经纪商表示，标普500指数在周五尾盘一度下跌0.5%，本周可能收跌，这令油价承压。

油价稍早下滑，因TransCanada Corp 称，其每日运送59万桶原油的Keystone输送管道已重开。Keystone输送管道将加拿大亚伯达原油运送到美国伊利诺伊州及指标美国原油供应点俄克拉荷马州库欣。

分析师称，这凸显市场原油供应充裕，如果需求追不上供应，将最终拖低油价。美国政府数据周四显示，美国原油库存在纪录高位。

石油输出国组织(OPEC)周五维持其每日300万桶石油产出目标不变，一如预期，鉴于油价和最大石油出产国沙特乐见的每桶100美元一致。

经济数据不佳，使交易商担忧原油需求将继续疲弱。

中国周六将公布制造业活动数据，根据路透调查，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。

美国4月消费者支出在近一年来首次下降。欧元区数据显示，上月欧元区失业率升至新高。(完)

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