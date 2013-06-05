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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 12:13 BJT

国际油市：布兰特原油期货守在103美元之上，受益于美国原油库存下降

(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/梁睿雪; 审校 王兴亚)
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