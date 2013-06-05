国际油市：布兰特原油期货收低，因消息称美国一炼厂将恢复生产

* 美国上周原油库存减少超过600万桶-EIA

* 韩国希望从中东以外的地区进口原油

* 关注周五美国公布的5月非农就业报告

路透纽约6月5日 - 布兰特原油期货周三收盘前大跌，因此前报道称美国一大炼厂很快将恢复生产，打压布兰特原油期货对美国原油期货的溢价。

在数据显示上周美国原油库存骤降后，油价在盘中多数时间上涨。

在1800GMT后不久，布兰特原油期货跌至日低102.85美元，因此前IIR Energy报道，BP Plc 在印第安纳州日产能为41万桶的炼厂将在周四恢复生产，日产量将为26万桶。

交易商认为这意味着相对于布兰特原油，美国原油的需求将增加，因该炼厂将可能从国内寻找原油来源，而不是从购买墨西哥湾沿岸进口的原油。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油进口下滑，降至12月底来最低。

消息带动布兰特原油期货较美国原油期货的溢价缩窄约0.70美元，至9.11美元的低点。溢价结算报9.30美元。

7月布兰特原油期货 收低0.20美元，报每桶103.04美元，日高为104.07美元，为五个交易日来该合约首次升至107美元之上。

美国原油期货 收高0.43美元，报每桶93.74美元，日高为94.48美元。

美国能源资料协会公布，上周美国原油库存减少超过600万桶，预估为减少40万桶。