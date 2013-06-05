国际油市：布兰特原油期货收低，因消息称美国一炼厂将恢复生产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 美国上周原油库存减少超过600万桶-EIA
* 韩国希望从中东以外的地区进口原油
* 关注周五美国公布的5月非农就业报告
路透纽约6月5日 - 布兰特原油期货周三收盘前大跌，因此前报道称美国一大炼厂很快将恢复生产，打压布兰特原油期货对美国原油期货的溢价。
在数据显示上周美国原油库存骤降后，油价在盘中多数时间上涨。
在1800GMT后不久，布兰特原油期货跌至日低102.85美元，因此前IIR Energy报道，BP Plc 在印第安纳州日产能为41万桶的炼厂将在周四恢复生产，日产量将为26万桶。
交易商认为这意味着相对于布兰特原油，美国原油的需求将增加，因该炼厂将可能从国内寻找原油来源，而不是从购买墨西哥湾沿岸进口的原油。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油进口下滑，降至12月底来最低。
消息带动布兰特原油期货较美国原油期货的溢价缩窄约0.70美元，至9.11美元的低点。溢价结算报9.30美元。
7月布兰特原油期货 收低0.20美元，报每桶103.04美元，日高为104.07美元，为五个交易日来该合约首次升至107美元之上。
美国原油期货 收高0.43美元，报每桶93.74美元，日高为94.48美元。
美国能源资料协会公布，上周美国原油库存减少超过600万桶，预估为减少40万桶。
韩国能源部两名消息人士告诉路透，韩国已修订法律，以允许更多出口商从政府获得进口非中东原油的运费退还。韩国目前正努力分散该国原油进口来源。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。