国际油市：英国最大油田关闭带动油价上涨，布兰特原油较美国原油溢价降低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 库欣原油库存减少逾100万桶
* BP的Whiting炼厂将在6月底恢复生产
路透纽约6月6日 - 原油期货周四上涨，因英国最大的油田在不到一周的时间内第二次关闭，且美国一大型炼厂准备本月恢复生产。
Genscape报导，美国库欣的原油库存在5月31日至6月4日减少超过100万桶后，美国原油较布兰特原油期货的价格折让也收窄。
BP Plc 称其在印第安纳州Whiting日产能达到40.5万桶的炼厂将在6月底按计划恢复生产后，美国原油期货也上涨。
7月布兰特原油期货 收高0.57美元，报每桶103.64美元，美国原油期货 收高1.02美元，报每桶94.76美元。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价报8.85美元，在过去三周波动区间为约7-10美元。
其运营商Nexen表示，日产20万桶的英国北海的Buzzard油田再度停产，本周稍早在设备发生故障后，Buzzard刚恢复生产。
汽油期货 结算价升1%，或2.79美分，报每加仑2.8509美元。
市场静待美国周五发布的非农就业报告，预计5月非农就业岗位增加17万。
原油市场也在关注美国国家飓风中心发布的逼近佛罗里达海岸的热带风暴Andrea的最新更新。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。