国际油市：英国最大油田关闭带动油价上涨，布兰特原油较美国原油溢价降低

* 库欣原油库存减少逾100万桶

* BP的Whiting炼厂将在6月底恢复生产

路透纽约6月6日 - 原油期货周四上涨，因英国最大的油田在不到一周的时间内第二次关闭，且美国一大型炼厂准备本月恢复生产。

Genscape报导，美国库欣的原油库存在5月31日至6月4日减少超过100万桶后，美国原油较布兰特原油期货的价格折让也收窄。

BP Plc 称其在印第安纳州Whiting日产能达到40.5万桶的炼厂将在6月底按计划恢复生产后，美国原油期货也上涨。

7月布兰特原油期货 收高0.57美元，报每桶103.64美元，美国原油期货 收高1.02美元，报每桶94.76美元。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价报8.85美元，在过去三周波动区间为约7-10美元。

其运营商Nexen表示，日产20万桶的英国北海的Buzzard油田再度停产，本周稍早在设备发生故障后，Buzzard刚恢复生产。

汽油期货 结算价升1%，或2.79美分，报每加仑2.8509美元。

市场静待美国周五发布的非农就业报告，预计5月非农就业岗位增加17万。

原油市场也在关注美国国家飓风中心发布的逼近佛罗里达海岸的热带风暴Andrea的最新更新。(完)