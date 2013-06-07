国际油市：布兰特原油守在103美元上方，料录得4月末以来最大单周涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“油市投资者对美元走势的关注应该大于供需因素，”Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori称。
“长期而言，我认同美元将随着美联储撤回刺激举措而走强的观点，但现在美元似乎超买，我们看到一些仓位被解除。”
Emori表示，就布兰特原油而言，100美元是其重要支撑位，而105美元是重要心理阻力位。他还称，美国原油期货将在每桶93-95美元间交投，下道关键阻力位于98美元。
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布兰特原油还受到英国北海Buzzard油田生产中断消息的支撑。英国北海的Buzzard油田运营商Nexen表示，该油田生产中断，这是不到一周内的第二次。
路透技术分析师王涛表示，布兰特原油在103.98美元处遭遇阻力，若升破该位则有可能上探105.31美元目标；美国原油料将测试95.68美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/许娜; 审校 高琦/艾茂林)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。