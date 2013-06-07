国际油市：布兰特原油守在103美元上方，料录得4月末以来最大单周涨幅

“油市投资者对美元走势的关注应该大于供需因素，”Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori称。

“长期而言，我认同美元将随着美联储撤回刺激举措而走强的观点，但现在美元似乎超买，我们看到一些仓位被解除。”

Emori表示，就布兰特原油而言，100美元是其重要支撑位，而105美元是重要心理阻力位。他还称，美国原油期货将在每桶93-95美元间交投，下道关键阻力位于98美元。

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布兰特原油还受到英国北海Buzzard油田生产中断消息的支撑。英国北海的Buzzard油田运营商Nexen表示，该油田生产中断，这是不到一周内的第二次。

路透技术分析师王涛表示，布兰特原油在103.98美元处遭遇阻力，若升破该位则有可能上探105.31美元目标；美国原油料将测试95.68美元。(完)

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