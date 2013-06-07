国际油市：油价上涨1美元，因就业数据提振美股上升

* 美国5月非农就业岗位增加17.5万--劳工部

* 就业增长重燃对美联储刺激举措的臆测

路透纽约6月7日 - 布兰特原油周五上涨约1美元，因数据直指美国就业岗位温和上升，为美股带来提振，油价跟随其升势。

美国劳工部数据显示，5月非农就业岗位增加17.5万，略高于路透调查预估中值。

投资人认为就业岗位增幅足以显示美国经济持续复苏，但也认为岗位增幅还没到可以缓解对美联储可能较预期更早结束刺激计划的忧虑的地步。在下午交易中段，美股三大股指上涨约1%。

失业率从7.5%升至7.6%，失业率上升被视为好事，是因为有更多人回到劳动市场。

布兰特原油 上涨0.95美元，结算价报每桶104.56美元。日高为105美元，日低在103美元以下。本周，布兰特原油升4%，为2012年7月来最大周度升幅。

美国原油 上升1.27美元，结算价报每桶96.03美元，本周势将上涨4.5%，将为4月26日当周来最大周度升幅。

在1230 GMT就业报告公布前不久，布兰特原油和美国原油下跌，但当一个小时后美股开盘，油价开始攀升。

“油价从股市寻获指引，股市显然受就业数据提振，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在6月18-19日召开会议。从制造业到消费者支出的数据显示美国第二季初经济疲弱，令美联储不大可能在这次会议上公布缩减每月850亿美元购债进度。

交易商说，周五下午，热带风暴安德里亚(Andrea)进一步接近北卡罗莱纳州费耶特维尔，对美国原油带来支撑。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，在截至6月4日一周，货币基金及其他大型投机商降低其美国原油期货及期权净多头头寸总计7,455口合约，至243,076口。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻