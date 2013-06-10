国际油市：油价收低，中国数据疲弱打压市场人气

* 数据显示中国经济活动放缓
* 地缘政治风险使投机者保持对布兰特原油的兴致
* 本周IEA、OPEC和EIA都将发布石油需求报告
路透纽约6月10日 - 原油价格周一在交投淡静中收低，地缘政治因素带来的供应风险对布兰特原油提供一些支持，但中国需求疲弱，定下整体油市的基调。
布兰特原油 收低0.61美元，结算价报每桶103.95美元，稍早攀升至104.76美元，日内低位为103.66美元。美国原油 收低0.26美元，报每桶95.77美元，交投介于95.19-96.25美元。
中国经济正失去动能，5月出口和国内经济活动增长步履蹒跚。
根据路透计算，中国5月炼油产量降至九个月低位，表观原油需求同比增幅为2012年9月来最低。
“今年上半年需求令人失望，”麦格理能源策略师Vikas Dwivedi说，“需求增长，特别是柴油需求增长略低于我们预期。”
Dwivedi表示，利比亚和尼日利亚等非洲国家发生内战，政局动荡，该处是运送轻质低硫原油到全球市场，这令市场忧虑。
经纪表示，地缘政治风险使投机者对布兰特保持兴致。
美元缩减稍早录得的涨幅，对油价有所支撑。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，通胀“意外偏低”可能意味着美联储积极资产购买可以维持较长时间。 之后，美元缩减涨幅。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)