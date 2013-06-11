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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 13:25 BJT

国际油市：布兰特原油持于每桶104美元下方，因供应增加且中国需求趋弱

“(产量)增加似乎将触顶，只是因为市场普遍认为供应增长快于需求增长，”IHS负责下游能源咨询的常务董事Victor Shum表示。

0459 GMT，布兰特原油期货 跌0.28美元至每桶103.67美元。美国原油 跌0.10美元至95.67美元。

供应增加以及中国需求减少，可能打压油价。

根据路透对分析师的调查，美国上周商业原油库存料因进口增长而提高。

石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)周二将发布月度全球石油需求报告。

南苏丹持续供应原油亦对油价产生抑制。(完)

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(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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