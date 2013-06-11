国际油市：布兰特原油持于每桶104美元下方，因供应增加且中国需求趋弱

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
“(产量)增加似乎将触顶，只是因为市场普遍认为供应增长快于需求增长，”IHS负责下游能源咨询的常务董事Victor Shum表示。
0459 GMT，布兰特原油期货 跌0.28美元至每桶103.67美元。美国原油 跌0.10美元至95.67美元。
供应增加以及中国需求减少，可能打压油价。
根据路透对分析师的调查，美国上周商业原油库存料因进口增长而提高。
石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)周二将发布月度全球石油需求报告。
南苏丹持续供应原油亦对油价产生抑制。(完)
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(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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