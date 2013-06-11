国际油市：油价缩减跌幅，尽管忧虑央行收紧政策

* 美股午后缩减跌幅

* 路透调查预期上周美国原油库存增加

路透纽约6月11日 - 布兰特原油周二缩减稍早录得的深度跌幅，尾盘收低，因投资人担忧其他国家央行将跟随日本央行，可能开始收紧其宽松的货币政策。

原油和股市，美元，公债及黄金和铜等其他商品价格一走下跌，因投资人撤出，此前日本央行决定不扩大其在4月公布的1.4万亿美元经济刺激计划。

在早盘大幅下跌后，布兰特原油和美国原油缩减跌幅，但尾盘仍然收低。

“日本央行的决定略为打压经济刺激计划将继续推动市场的想法，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。

布兰特原油 下跌0.99美元，结算价报每桶102.96美元，稍早下跌超过2美元。

美国原油 下滑0.39美元，结算价报每桶95.38美元，此前短暂跌至94.04美元，略低于100日移动均线切入位94.07美元。

石油输出国组织(OPEC)预估2013年全年全球石油日需求增幅为78万桶，略低于上个月预估的79万桶。

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估下调2万桶，至87万桶。EIA还将2014年全球石油日需求增长预估下调2万桶，至119万桶。

EIA称，4月份非OECD发展中国家石油需求历来首次超过OECD国家需求。

路透访问分析师调查显示，预期上周美国原油库存增加，因进口上升。

市场结算后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加900万桶，汽油库存增加100万桶，馏分油库存增加19.9万桶。(完)

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