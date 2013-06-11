国际油市：油价缩减跌幅，尽管忧虑央行收紧政策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
* 美股午后缩减跌幅
* 路透调查预期上周美国原油库存增加
路透纽约6月11日 - 布兰特原油周二缩减稍早录得的深度跌幅，尾盘收低，因投资人担忧其他国家央行将跟随日本央行，可能开始收紧其宽松的货币政策。
原油和股市，美元，公债及黄金和铜等其他商品价格一走下跌，因投资人撤出，此前日本央行决定不扩大其在4月公布的1.4万亿美元经济刺激计划。
在早盘大幅下跌后，布兰特原油和美国原油缩减跌幅，但尾盘仍然收低。
“日本央行的决定略为打压经济刺激计划将继续推动市场的想法，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说。
布兰特原油 下跌0.99美元，结算价报每桶102.96美元，稍早下跌超过2美元。
美国原油 下滑0.39美元，结算价报每桶95.38美元，此前短暂跌至94.04美元，略低于100日移动均线切入位94.07美元。
石油输出国组织(OPEC)预估2013年全年全球石油日需求增幅为78万桶，略低于上个月预估的79万桶。
美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估下调2万桶，至87万桶。EIA还将2014年全球石油日需求增长预估下调2万桶，至119万桶。
EIA称，4月份非OECD发展中国家石油需求历来首次超过OECD国家需求。
路透访问分析师调查显示，预期上周美国原油库存增加，因进口上升。
市场结算后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加900万桶，汽油库存增加100万桶，馏分油库存增加19.9万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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