国际油市：原油小幅上涨，升幅受需求前景疲弱所限

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* 主要原油组织下调原油需求增长预估
* 原油价格上涨，因美元走弱
* EIA称最新一周美国原油库存增加252万桶
路透纽约6月12日 - 原油价格周三小幅收涨，但升幅受限，因原油需求增长预估被下调，且原油供应充裕。
近月布兰特原油期货 涨0.53美元，结算价报每桶103.49美元，此前高见104.10美元。7月布兰特原油合约将在周四到期。8月布兰特原油期货 涨0.59美元，结算价报每桶103.56美元。
近月美国原油期货 升0.50美元，结算价报每桶95.88美元。
国际能源署(IEA)周三报告称，全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长，多数OECD国家的需求明显下降。
IEA称，中国方面，“经济增速放缓及3月/4月消费数据低于之前预期”支持需求正在下降的观点。
石油输出国组织(OPEC)和美国能源资料协会(EIA)周二均下调其全球原油需求增长预估值。
EIA称，美国一周原油库存增加252万桶，至3.9381亿桶，预估为减少70万桶。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加900万桶。
交易商说，市场持续忧虑利比亚及苏丹及其他产油国供应受到干扰，为油价提供一些支撑。
周三美元走软，也支撑油价。美元兑一篮子货币 低见80.748，为2月20日来最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。