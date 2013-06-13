国际油市：原油因美国数据正面而上升，汽油领涨

* 美国股市上升1%

* IEA和其他原油预估机构直指全球需求疲弱

路透纽约6月13日 - 布兰特原油周四上涨，尾盘跟随美股走强，此前美国数据显示零售销售强于预期及初请失业金人数下降。

数据正面提振布兰特原油早盘攀升，且扶助推动美国原油至平盘上方，汽油期货上涨令油价尾盘扩大升幅。

美国5月零售销售增长较前月0.6%，4月较上月小升0.1%。另一报告显示，最新一周美国初请失业金人数下降，跌至接近五年最低水平。

美国股市在交易日内稳步上涨，道指重回15,000点以上，Nasdaq指数及标普500指数升超过1%，此前美国公布强于预期的经济数据。

近月7月布兰特原油 上升0.76美元，结算价报每桶104.25美元，盘中低见102.75美元。7月布兰特原油在周四结算后到期。

交投更活跃的8月布兰特原油合约 上涨1.39美元，结算价报每桶104.95美元。

美国汽油期货 领升油市，上涨约2%。取暖油期货 涨超过1%。

美国7月原油 升0.81美元，结算价报每桶96.69美元。美国原油在过去九个交易日有六日上涨。

油价在早盘下跌，因报告显示需求疲弱，这包括世界银行下调今年全球经济增长预估。

国际能源署(IEA)周三报告称，全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长，多数OECD国家的需求明显下降。 (完)

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