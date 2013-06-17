国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，关注焦点重回需求与库存因素

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二召开会议前，油市表现依旧谨慎。投资者正关注美联储主席贝南克在媒体简报会上是否会进一步暗示，美联储将以何种方式以及在何时削减刺激计划。
“美元在美联储会议召开前回落，给油市交易商一些突破阻力位的动力，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。
Spooner称，布兰特原油在106.50-106.70美元区域左右面临技术阻力。
他说，“可以清楚看出，周五油价的飙升并没有得到基本面的支持，市场现在需要像中东紧张局势导致供应受扰，或者美元出于某种原因进一步下跌这类催化剂。”
叙利亚问题将成为美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一会谈的重要议题。叙利亚并非影响全球石油供应的重要因素，但投资者担心叙利亚内战会波及他国，进而令整个地区陷入冲突。
投资者也在观察鲁哈尼(Hassan Rohani)周末赢得伊朗总统大选，是否会立即对解决美伊之间围绕伊朗核问题的争论带来影响。伊朗核问题导致西方对伊朗进行制裁，限制该国石油出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/梁睿雪; 审校 王兴亚/于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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