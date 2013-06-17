版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 05:28 BJT

国际油市：布兰特原油触及10周高位后收低，静待美联储会议

* 美国原油期货盘中触及九个月高位

* 市场关注美联储6月18-19日会议，寻找刺激举措的线索

路透纽约6月17日 - 布兰特原油期货周一盘中触及10周高位，接近每桶107美元，因中东紧张情势加剧，但尾盘汽油期货遭遇抛售，令布兰特原油收盘小跌。

美国原油一度触及九个月高位约每桶99美元，但也扭转走势收低，在美联储周二开始为期两天会议前，投资人持谨慎态度。该会议可能就美联储将何时开始缩减刺激计划提供更多线索。

布兰特原油期货下跌0.46美元，结算价报每桶105.47美元。美国原油下滑0.08美元，结算价报每桶97.77美元。

布兰特原油较美国原油溢价收报7.70美元，为5月初来留守的7.50-10美元交投区间的低端。

美国RBOB汽油期货大跌超过1%，因交易商关注炼厂完成工程后恢复运营，包括BP 旗下在印第安纳州Whiting日产量40.5万桶的炼厂。

在美联储会议举行前，投资人持谨慎态度，因美联储主席贝南克讲话可能就美联储如何及何时降低刺激计划提供更多线索。

“人们在等待八国集团(G8)和美联储会议结果，”Excel Futures总裁Mark Waggoner说，“他们正离场观望。”

油市投资者也关注叙利亚内战僵局，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京在八国集团会议上就如何促使叙利亚总统阿萨德参与谈判寻求达成一致。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐