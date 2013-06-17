国际油市：布兰特原油触及10周高位后收低，静待美联储会议

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美国原油期货盘中触及九个月高位
* 市场关注美联储6月18-19日会议，寻找刺激举措的线索
路透纽约6月17日 - 布兰特原油期货周一盘中触及10周高位，接近每桶107美元，因中东紧张情势加剧，但尾盘汽油期货遭遇抛售，令布兰特原油收盘小跌。
美国原油一度触及九个月高位约每桶99美元，但也扭转走势收低，在美联储周二开始为期两天会议前，投资人持谨慎态度。该会议可能就美联储将何时开始缩减刺激计划提供更多线索。
布兰特原油期货下跌0.46美元，结算价报每桶105.47美元。美国原油下滑0.08美元，结算价报每桶97.77美元。
布兰特原油较美国原油溢价收报7.70美元，为5月初来留守的7.50-10美元交投区间的低端。
美国RBOB汽油期货大跌超过1%，因交易商关注炼厂完成工程后恢复运营，包括BP 旗下在印第安纳州Whiting日产量40.5万桶的炼厂。
在美联储会议举行前，投资人持谨慎态度，因美联储主席贝南克讲话可能就美联储如何及何时降低刺激计划提供更多线索。
“人们在等待八国集团(G8)和美联储会议结果，”Excel Futures总裁Mark Waggoner说，“他们正离场观望。”
油市投资者也关注叙利亚内战僵局，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京在八国集团会议上就如何促使叙利亚总统阿萨德参与谈判寻求达成一致。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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