国际油市：油价小涨，在美联储宣布货币政策声明前交投迟滞

* 投资人静待周三美联储货币政策会议结果

* 伊拉克称将提升原油产量

* 美国消费者物价指数上升，预示需求增加

* 市场关注叙利亚冲突

路透纽约6月18日 - 油价周二小涨，交投迟滞，因市场在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三货币政策声明，预计将显示是否将缩减刺激计划。

美联储的宽松货币政策对油价大致有支撑作用。

布兰特原油期货脱离昨日触及的11周高位，美国原油期货也从九个月高点回软。

Tradition Energy市场研究部门董事Addison Armstrong表示，在美联储货币政策决定前，油市交易大致淡静。

8月布兰特原油期货 小涨0.55美元，结算价报每桶106.02美元，盘中高见106.24美元。美国原油期货 收高0.67美元，结算价报每桶98.44美元，日高为98.61美元，周一曾触及九个月高位98.74美元。

Armstrong表示，周二市场呈现区间波动，在触及高位后测试阻力位和支撑位。之前因美国可能牵扯到叙利亚内战，油价创下高位。

尽管叙利亚问题不是影响全球石油供应的主要因素，但投资者担心叙利亚内战可能影响中东其他国家，并导致整个中东地区陷入冲突。

美国消费者物价指数上升以及楼市前景改观，加之美元下滑都给予油价支撑。

伊拉克计划在明年年底前将原油日产量增加近45%，至450万桶。(完)

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