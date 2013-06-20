国际油市：油价录得去年11月来最大单日跌幅，受美联储政策计划打压

标题新闻：美国总统特朗普称如必要美国准备在没有中国帮助的情况下单独解决围绕朝鲜的危机
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* 美联储主席贝南克称今年很可能缩减购债
* 布兰特原油较美国原油溢价下降至每桶6.89美元
路透纽约6月20日 - 布兰特原油期货周四劲跌4美元，录得去年11月来最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克计划陆续终止货币刺激举措，引发金融和商品市场全面下跌，油市也不例外。
美国原油整日承压，中国制造业数据虽触及九个月低位，但当局收紧信贷，从而对油市带来进一步压力。
周四金价触及两年半低位，商品市场跌幅创下一年半来最大，标普500指数下挫逾2%，因贝南克周三发表评论后，市场担忧美国将放缓支撑市场的货币刺激计划。
在实货供应充裕的情况下，分析师表示，眼下没有阻止油价跌势的支撑因素。
布兰特原油期货 下跌3.97美元或3.74%，结算价报每桶102.15美元。在盘后交易中跌势加剧，跌幅扩大至大约4%，因股市持续下滑。
周四到期的美国7月原油期货 下跌2.84美元，结算价报每桶95.40美元，录得去年11月来最大单日跌幅。
交投更活跃的美国8月原油期货 也大幅下跌，急挫3.34美元，结算价报每桶95.14美元。
技术面方面，布兰特原油跌穿14日、20日和50日移动均线。美国原油期货跌穿14日和20日移动均线。
布兰特原油较美国原油溢价一度触及每桶6.89美元，为2011年11月来新低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 张明钧)
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)