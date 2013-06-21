国际油市：油价下挫，布兰特原油期货录得去年9月来最大两日累计跌幅

* 布兰特原油下滑，回吐稍早涨幅

* 布兰特原油周四下跌3.97美元，为去年11月来最大单日跌幅

* 布兰特原油较美国原油溢价收窄至2011年11月来最窄

路透纽约6月21日 - 布兰特原油价格周五连跌第二日，录得9月来最大两日累计跌幅，因美元上涨及交易商担忧中国原油需求放慢及美国投资人需求减弱。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三宣布缩减货币刺计划的策略后，美国原油跌了三天。美国原油期货跌穿50日和100日移动均线，尽管美股在之前两天大跌后回稳。布兰特原油两天累计下挫约5%。

“没有美联储量化宽松政策及强劲的中国需求，油价走强的主题消散，”Price Futures Group能源分析师Phil Flynn说。

布兰特原油下挫逾2美元，徘徊在略高于100美元，之后缩减跌幅，下跌1.24美元，结算价报每桶100.91美元。

近月美国原油早盘急挫逾2美元，结算价报93.69美元，下跌1.45美元。次月美国原油下跌1.52美元，结算价报每桶93.63美元。

布兰特原油和美国原油成交量均略高于其30日均值。

布兰特原油较美国原油溢价收窄至7.22美元，盘中跌至6.54美元低位，此为2011年11月来最窄。

美联储主席贝南克计划收紧经济刺激政策，令美元上涨，使美元计价的原油对持有其他货币的投资人来说更昂贵。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五称，在截至6月18日一周，货币基金经理增加美国原油和期权净多头头寸。(完)

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