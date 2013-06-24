国际油市：原油从三周低位反弹，因加拿大亚伯达省洪水威胁进口

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 美国原油较布兰特原油贴水收窄至6美元以下的19个月低位
* 布兰特原油一度跌穿100美元，之后反弹
* 中国短期流动性紧缩加剧原油需求忧虑
* 黎巴嫩发生武装冲突，令市场忧虑叙利亚问题扩散
路透纽约6月24日 - 布兰特原油和美国原油价格周一稍早走低，下挫至三周低位，之后反弹，因加拿大主要产油省份亚伯达省遭遇历史上最严重的洪水袭击，威胁对美国出口。
Enbridge Inc发言人表示，每日运送大约100万桶亚伯达省油砂提炼的原油的主要输送管道周一仍然关闭，周末发现一较小输送管道漏油。
加拿大出口的威胁，盖过了对中国短期流动性紧缩将拉低中国原油需求的忧虑。在隔夜的交易中，因忧虑中国原油需求，布兰特原油跌穿每桶100美元，延续上周下跌约5%的頽势。
美国原油价格反弹势头更劲，从日内触及的6月4日来最低92.67美元反弹超过3美元。
美国原油较布兰特原油贴水收窄至2011年11月来最窄水平，一度低见每桶5.91美元。
8月布兰特原油期货上涨0.25美元，结算价报每桶101.16美元，此前在99.67美元触底。上周布兰特原油下跌4.7%。
8月美国原油升1.49美元，结算价报每桶95.18美元，从92.67美元的三周低位反弹。
交易商正密切关注BP在印第安纳州Whiting炼厂一主要原油加工设施重开。
布兰特原油交投震荡，因投资人衡量布兰特原油过去10天下挫约6美元是否过度。
中国央行周一表示，金融系统的总体流动性在合理的水平。上周短期资金利率攀升至异常高的水平，因大型商业银行减少在银行间市场的借贷。
忧虑叙利亚内战将影响其他国家的忧虑升温，伊拉克发生炸弹袭击，造成人员死亡，黎巴嫩发生武装冲突，这些因素给油价带来支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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