国际油市：原油从三周低位反弹，因加拿大亚伯达省洪水威胁进口

* 美国原油较布兰特原油贴水收窄至6美元以下的19个月低位

* 布兰特原油一度跌穿100美元，之后反弹

* 中国短期流动性紧缩加剧原油需求忧虑

* 黎巴嫩发生武装冲突，令市场忧虑叙利亚问题扩散

路透纽约6月24日 - 布兰特原油和美国原油价格周一稍早走低，下挫至三周低位，之后反弹，因加拿大主要产油省份亚伯达省遭遇历史上最严重的洪水袭击，威胁对美国出口。

Enbridge Inc发言人表示，每日运送大约100万桶亚伯达省油砂提炼的原油的主要输送管道周一仍然关闭，周末发现一较小输送管道漏油。

加拿大出口的威胁，盖过了对中国短期流动性紧缩将拉低中国原油需求的忧虑。在隔夜的交易中，因忧虑中国原油需求，布兰特原油跌穿每桶100美元，延续上周下跌约5%的頽势。

美国原油价格反弹势头更劲，从日内触及的6月4日来最低92.67美元反弹超过3美元。

美国原油较布兰特原油贴水收窄至2011年11月来最窄水平，一度低见每桶5.91美元。

8月布兰特原油期货上涨0.25美元，结算价报每桶101.16美元，此前在99.67美元触底。上周布兰特原油下跌4.7%。

8月美国原油升1.49美元，结算价报每桶95.18美元，从92.67美元的三周低位反弹。

交易商正密切关注BP在印第安纳州Whiting炼厂一主要原油加工设施重开。

布兰特原油交投震荡，因投资人衡量布兰特原油过去10天下挫约6美元是否过度。

中国央行周一表示，金融系统的总体流动性在合理的水平。上周短期资金利率攀升至异常高的水平，因大型商业银行减少在银行间市场的借贷。

忧虑叙利亚内战将影响其他国家的忧虑升温，伊拉克发生炸弹袭击，造成人员死亡，黎巴嫩发生武装冲突，这些因素给油价带来支撑。(完)

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