国际油市：布兰特原油走低，因美国数据支持美联储撤出策略

美国数据显示耐久财(耐用品)订单大幅增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，而且消费者信心提高，表示美国经济正摆脱疲软。

“数据支持美联储削减刺激措施的决定，”咨询公司Oil Outlook and Opinions LLC总裁Carl Larry表示。

虽然美国数据向好，但被世界其他地区的疲弱经济信号抵消，给全球燃油需求带来不确定性。

“目前美国的增长温和但可持续，而中国经济不景气，欧洲也是增长缓慢，这就基本上相互抵消，令需求展望相当疲弱，”Larry称。

产业数据显示美国原油库存上周减少量远小于预期，显示美国需求减缓，也压低了原油价格。

美国石油协会(API)数据显示，6月21日止当周美国原油库存减少2.8万桶，远低于路透调查中分析师预估的减少170万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存数据。

“市场还是供过于求，石油输出国组织(OPEC)每天还在生产约3,000万桶原油，而且需求疲弱。所以，除非产量发生改变，否则我预计夏天将会出现供应过剩，”Larry表示。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻