国际油市：布兰特原油走低，因美国数据支持美联储撤出策略

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
美国数据显示耐久财(耐用品)订单大幅增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，而且消费者信心提高，表示美国经济正摆脱疲软。
“数据支持美联储削减刺激措施的决定，”咨询公司Oil Outlook and Opinions LLC总裁Carl Larry表示。
虽然美国数据向好，但被世界其他地区的疲弱经济信号抵消，给全球燃油需求带来不确定性。
“目前美国的增长温和但可持续，而中国经济不景气，欧洲也是增长缓慢，这就基本上相互抵消，令需求展望相当疲弱，”Larry称。
产业数据显示美国原油库存上周减少量远小于预期，显示美国需求减缓，也压低了原油价格。
美国石油协会(API)数据显示，6月21日止当周美国原油库存减少2.8万桶，远低于路透调查中分析师预估的减少170万桶。
能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存数据。
“市场还是供过于求，石油输出国组织(OPEC)每天还在生产约3,000万桶原油，而且需求疲弱。所以，除非产量发生改变，否则我预计夏天将会出现供应过剩，”Larry表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 白云)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。