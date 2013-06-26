国际油市：油价小涨，受股市上扬和价差交易活跃带动

* 美国首季经济成长下修为1.8%

* 布兰特原油期货/美国原油期货价差扩阔

* 上周汽油库存大增365万桶

路透纽约6月26日 - 原油价格周三小涨，摆脱稍早因美国汽油库存大增后的跌势，受到股市上扬和价差交易活跃带动。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国汽油库存增加365万桶，令美国市场盘初油价承压。

但美国公布的国内生产总值(GDP)数据疲弱，促使市场臆测美美国联邦储备理事会(FED/美联储)会维持货币刺激政策，从而推高了股市和油价。美国首季GDP增幅由2.4%的初值修正为1.8%。

另外，交易商表示，布兰特原油期货和美国原油期货价差交易活跃，尾盘支撑油价。布兰特原油较美国原油期货溢价周二结算价报5.94美元，周三升至6.23美元，2月份曾超过23美元。

布兰特原油期货 收高0.4美元，报每桶101.66美元。美国原油期货 上涨0.18美元，结算价报每桶95.50美元。

本季迄今，布兰特原油期货大跌8.5%，为连续第三季下滑。

美国联邦储备理事会(美联储)计划放慢资产购买步伐的消息让市场过早作出激烈反应，周二全球一些主要央行首脑设法安抚市场。英国央行总裁金恩表示，市场过度解读了贝南克的讲话。欧洲央行总裁德拉吉表示，“就货币政策而言，物价稳定还是令人放心的，整体经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场，收回这些政策还是很遥远的事。” 上述言论也支撑油价。

德意志银行下调今年下半年油价预估，布兰特原油期货预计均值为106美元，美国原油期货为96美元。(完)

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