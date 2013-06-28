国际油市：布兰特原油连跌第三季，较美国原油溢价收窄至2011年来最窄

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
* 布兰特原油连续第三季下跌，为1997/98年来最长跌势
* 布兰特原油较美国原油溢价收窄至2011年1月来最窄
路透纽约6月28日 - 布兰特原油期货周五在交投震荡中下跌，连续第三季下滑，为15年来最长季度跌势。
布兰特原油较美国原油溢价周五尾盘报5.57美元，为2011年1月来最窄水平，较年初的溢价水平收窄了大约15美元。
由库欣运出海运原油的能力不断提高，缓和了美国原油部份压力，使美国原油价格相对布兰特原油反弹。库欣是美国原油期货合约交割点。
布兰特原油期货 下跌0.66美元，结算价报每桶102.16美元。本季，布兰特原油跌7.86美元，在上年半下跌8.95美元。
周五美国原油 跌0.49美元，结算价报每桶96.56美元。
周五，油价承压，因美元走强，投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)早至9月政策会议开始缩减购债计划的可能性。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦举了去年9月第三轮量化宽松(QE3)推出以来就业市场改善的一些例子，凸显联储在9月政策会议上很可能需要考虑缩减量化宽松政策。
交易商正关注利比亚和其他产油地区持续动荡，且关注北海油田供应减少。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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