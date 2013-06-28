国际油市：布兰特原油连跌第三季，较美国原油溢价收窄至2011年来最窄

* 布兰特原油连续第三季下跌，为1997/98年来最长跌势

* 布兰特原油较美国原油溢价收窄至2011年1月来最窄

路透纽约6月28日 - 布兰特原油期货周五在交投震荡中下跌，连续第三季下滑，为15年来最长季度跌势。

布兰特原油较美国原油溢价周五尾盘报5.57美元，为2011年1月来最窄水平，较年初的溢价水平收窄了大约15美元。

由库欣运出海运原油的能力不断提高，缓和了美国原油部份压力，使美国原油价格相对布兰特原油反弹。库欣是美国原油期货合约交割点。

布兰特原油期货 下跌0.66美元，结算价报每桶102.16美元。本季，布兰特原油跌7.86美元，在上年半下跌8.95美元。

周五美国原油 跌0.49美元，结算价报每桶96.56美元。

周五，油价承压，因美元走强，投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)早至9月政策会议开始缩减购债计划的可能性。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦举了去年9月第三轮量化宽松(QE3)推出以来就业市场改善的一些例子，凸显联储在9月政策会议上很可能需要考虑缩减量化宽松政策。

交易商正关注利比亚和其他产油地区持续动荡，且关注北海油田供应减少。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文