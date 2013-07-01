国际油市：油价上扬，布兰特-美国原油溢价触及两年半低位

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
* 美国股市上扬1%
* 布兰特较美国原油溢价触及2011年1月以来最低
* 美国一炼厂投产暗示原油需求增加
* 埃及动荡可能威胁全球供应
* 中国官方PMI数据显示制造业仍在成长
路透纽约7月1日 - 油价周一在第三季首日上扬，美国原油期货涨幅超过其他原油期货，使美国原油较布兰特原油期货贴水降至两年半低位。今日商品市场普遍走高。
美国股市上扬、美国制造业成长，以及加拿大输油管道问题对美国库存造成的影响扶助推高美国原油期价。
布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R稳步收窄，周一触及2011年1月初以来最低4.75美元，远低于2月触及的年内高位23美元。
之前，BP Plc 宣布，印第安纳州Whiting炼厂的一日加工25万桶原油的新炼油装置结束试运行，将正式投产。
新炼油装置的投产预计将有助于消耗库辛的原油库存，扶助支撑美国原油期货相对于布兰特原油的表现
交易商还关注加拿大石油天然气公司Enbridge Inc 恢复位于加拿大阿尔伯特省的阿萨巴斯卡输油管道的运营。
8月布兰特原油期货 收涨0.84美元，报每桶103.00美元。美国原油期货收盘上扬1.43美元，报每桶97.99美元，布兰特较美国原油期货结算价溢价为5.01美元。
商品和股票市场普涨，因数据显示，美国制造业6月反弹，且建筑支出触及四年高位。现货金 在录得纪录最大季度跌幅后反弹，上扬1.5%，而期铜 攀升3%。
欧洲令人鼓舞的制造业数据，北海原油供应受阻以及对埃及政治动荡的担忧扶助支撑布兰特原油期价。
欧元区制造业数据显示，区内经济企稳，本季可能实现成长，提振欧洲原油需求复苏的希望。
但中国和印度的PMI数据显示两国经济成长放缓的迹象。中国官方PMI数据强于预期。(完)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。