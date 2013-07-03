国际油市：美国原油收在14个月高位，因库存骤降及埃及局势动荡

* EIA称最新一周美国原油降幅为13年来的夏季最大周度跌幅

* API称最新一周美国原油库存减少940万桶

* 美国原油市场周四因假期休市

路透纽约7月3日 - 油价周三连续第三日上涨，美国原油结算价在14个月高位，因交易商担忧埃及局势动荡，且他们对美国原油供应迅速收紧作反应。

美国原油升穿每桶102美元，许多交易商关注布兰特原油较美国原油的溢价。

美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存减少超过1,000万桶，为大约13年来同期的最大周度跌幅，令市场的忧虑加重，投资人原本担心埃及局势动荡可能蔓延至中东。

“原油库存大幅下降是人们意料之外的，”Tradition Energy市场研究部董事Addison Armstrong说。尽管分析师原先预期原油库存下降，但库存降幅为预估值的近五倍。

近月美国原油期货 上涨1.64美元，结算价报每桶101.24美元，日高在102.18美元。该合约过去两天升穿10日和15日移动均线，在过去三日累计上涨3.3%。

布兰特原油期货 升1.76美元，结算价报每桶105.76美元，此为6月19日来最高结算价，三日累计攀升2.7%。布兰特原油日高在106.03美元，但未能升至100日移动均线切入位106.04美元。

美国汽油期货 及取暖油期货 均上升约0.05美元，分别报每加仑2.83美元和美2.95元。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R一度收窄至3.09美元，为2010年12月来最窄，收盘溢价报4.52美元。

油价升幅受中国经济数据疲弱所限。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3。 (完)

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