国际油市：布兰特原油跌向105美元，因供应忧虑缓解

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 埃及军方推翻总统，宣布进入过渡期
* 欧洲央行的言论扶助提振欧洲股市上扬
路透伦敦7月4日 - 布兰特原油周四跌向每桶105美元，此前埃及军方推翻总统，扶助缓和对中东原油供应可能受阻的担忧。
原油付运的重要海上通道苏伊士运河没有受到近期动荡的影响，但分析师表示，动荡对包括中东在内地区造成的实质及潜在供应干扰将支撑油价。
“若说局势已平息下来言之过早，但关乎波斯湾国家和原油消费国利益的苏伊士运河的安全运作似乎得到保证，”原油经纪商PVM分析师Tamas Varga说。
在1855 GMT，布兰特原油 下跌0.29美元，报每桶105.47美元，周三升至106.03美元的两周高位。美国原油 下滑0.12美元，报每桶101.12美元，从上日触及102.18美元的14个月高位回落。
随着欧洲股市上涨，原油缩减跌幅，此前欧洲央行和英国央行均发出指引，称距离升息还是很遥远。两家央行均维持其利率不变。
除市场认为埃及紧张局势为中东原油供应构成威胁外，利比亚及伊拉克出口受阻以及俄罗斯对地中海地区的原油供应相对稀少，使实货原油流动性下降。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R为约4.35美元，周三溢价报3.09美元，为2010年12月来最窄。因美国独立日假期，纽约场内交易休市一天。
交易商静待周五公布的美国非农就业报告以确定美国经济复苏在轨道之上。该数据可能就何时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减购债计划提供线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。