国际油市：布兰特原油跌向105美元，因供应忧虑缓解

* 埃及军方推翻总统，宣布进入过渡期

* 欧洲央行的言论扶助提振欧洲股市上扬

路透伦敦7月4日 - 布兰特原油周四跌向每桶105美元，此前埃及军方推翻总统，扶助缓和对中东原油供应可能受阻的担忧。

原油付运的重要海上通道苏伊士运河没有受到近期动荡的影响，但分析师表示，动荡对包括中东在内地区造成的实质及潜在供应干扰将支撑油价。

“若说局势已平息下来言之过早，但关乎波斯湾国家和原油消费国利益的苏伊士运河的安全运作似乎得到保证，”原油经纪商PVM分析师Tamas Varga说。

在1855 GMT，布兰特原油 下跌0.29美元，报每桶105.47美元，周三升至106.03美元的两周高位。美国原油 下滑0.12美元，报每桶101.12美元，从上日触及102.18美元的14个月高位回落。

随着欧洲股市上涨，原油缩减跌幅，此前欧洲央行和英国央行均发出指引，称距离升息还是很遥远。两家央行均维持其利率不变。

除市场认为埃及紧张局势为中东原油供应构成威胁外，利比亚及伊拉克出口受阻以及俄罗斯对地中海地区的原油供应相对稀少，使实货原油流动性下降。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R为约4.35美元，周三溢价报3.09美元，为2010年12月来最窄。因美国独立日假期，纽约场内交易休市一天。

交易商静待周五公布的美国非农就业报告以确定美国经济复苏在轨道之上。该数据可能就何时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始缩减购债计划提供线索。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻