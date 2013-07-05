国际油市：油价因埃及动乱和美数据强劲跳升近2美元，布兰特本周升幅一年最大

* 通过苏伊士运河的航运未受影响，港口正常运行

* 北海Forties油田出口8月将减少

* 美国6月非农就业人口增幅超预期

路透纽约7月5日 - 油价周五跳升近2美元，美国原油录得2011年10月来最大单周涨幅，布兰特原油期货则创下一年来最大单周升幅，受助于对埃及紧张局势升级的忧虑，以及美国经济数据强于预期。

美国近月油价最初涨幅滞后，但稍后加速上扬，延展本周利差扩阔之势，因市场臆测美国中西部原油供应可能收紧。9月/10月美国西德克萨斯中质油价差CLU3-V3升0.26美元，收在合约高位每桶1.31美元。

油市投资者关注埃及地缘政治风险重燃的迹象。在穆斯林兄弟会运动呼吁举行“愤怒的星期五”游行示威，抗议罢黜民选总统穆尔西后，开罗爆发了武装冲突。在苏伊士运河附近发生游行示威的消息使油市交易商态度谨慎。

两位运输业和运河管理部门的官员表示，迄今为止迄，埃及的港口和通过苏伊士运河的航运运作正常。

美国原油期货连续触及14个月高位。近月美国原油期货 收涨1.98美元，或1.96%，报每桶103.22美元，盘中触及103.32美元的高位。成交清淡，昨日美国油市因假休市。

本周，美国原油期货上扬6.7%，为2011年10月以来最大周度百分比涨幅。

8月布兰特原油期货 收涨2.18美元，或2.07%，报每桶107.72美元，盘中触及107.88美元的高位。

本周，布兰特原油期货上扬逾5%，为去年6月以来最大单周百分比涨幅。

今日公布的数据显示，6月美国非农就业岗位增加19.5万个，超过预期。数据公布后，油价稍早走势摇摆不定。

数据使美联储在今年稍后缩减购债规模的可能性增加，这将导致流动性减少，并拖累商品价格，受此推动，美元指数 飙升1.5%，金价和期铜价格急跌近3%。

其他一些因素也导致欧洲原油供应收紧。北海Forties油田将在8月进行设备维护，将使指标原油供应减少，从而支撑布兰特原油期价。