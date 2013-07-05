国际油市：油价因埃及动乱和美数据强劲跳升近2美元，布兰特本周升幅一年最大

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 通过苏伊士运河的航运未受影响，港口正常运行
* 北海Forties油田出口8月将减少
* 美国6月非农就业人口增幅超预期
路透纽约7月5日 - 油价周五跳升近2美元，美国原油录得2011年10月来最大单周涨幅，布兰特原油期货则创下一年来最大单周升幅，受助于对埃及紧张局势升级的忧虑，以及美国经济数据强于预期。
美国近月油价最初涨幅滞后，但稍后加速上扬，延展本周利差扩阔之势，因市场臆测美国中西部原油供应可能收紧。9月/10月美国西德克萨斯中质油价差CLU3-V3升0.26美元，收在合约高位每桶1.31美元。
油市投资者关注埃及地缘政治风险重燃的迹象。在穆斯林兄弟会运动呼吁举行“愤怒的星期五”游行示威，抗议罢黜民选总统穆尔西后，开罗爆发了武装冲突。在苏伊士运河附近发生游行示威的消息使油市交易商态度谨慎。
两位运输业和运河管理部门的官员表示，迄今为止迄，埃及的港口和通过苏伊士运河的航运运作正常。
美国原油期货连续触及14个月高位。近月美国原油期货 收涨1.98美元，或1.96%，报每桶103.22美元，盘中触及103.32美元的高位。成交清淡，昨日美国油市因假休市。
本周，美国原油期货上扬6.7%，为2011年10月以来最大周度百分比涨幅。
8月布兰特原油期货 收涨2.18美元，或2.07%，报每桶107.72美元，盘中触及107.88美元的高位。
本周，布兰特原油期货上扬逾5%，为去年6月以来最大单周百分比涨幅。
今日公布的数据显示，6月美国非农就业岗位增加19.5万个，超过预期。数据公布后，油价稍早走势摇摆不定。
数据使美联储在今年稍后缩减购债规模的可能性增加，这将导致流动性减少，并拖累商品价格，受此推动，美元指数 飙升1.5%，金价和期铜价格急跌近3%。
其他一些因素也导致欧洲原油供应收紧。北海Forties油田将在8月进行设备维护，将使指标原油供应减少，从而支撑布兰特原油期价。
利比亚最大出口港口周四晚间关闭。港口保安人员因不满薪资锁闭港口大门，不让工人继续营运。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。