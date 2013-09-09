国际油市：油价急挫2%，因俄罗斯提出避免叙利亚遭打击的计划

* 法国兴业银行结清布兰特原油多头头寸

* 奥巴马总统将于周二就叙利亚问题发表全国电视讲话

* 市场关注热带风暴Humberto

* 路透调查显示，美国上周原油库存可能减少

路透纽约9月9日 - 指标布兰特原油期价周一录得近三个月最大单日跌幅，下跌多达3美元，因有关清理叙利亚化学武器的新提议缓解了该国将在短期内遭军事打击的担忧。

尽管美元走软且股市攀升，油价仍然走低。布兰特原油期价收在8月26日以来最低，当日交易商开始建立头寸，因预期中东供应受扰将加剧，油价的地缘政治风险溢价将攀升。

美国原油受中东供应的影响不及布兰特原油大。今日美国原油期货跌幅较小，较布兰特原油期货贴水收窄逾1美元，至三周来最窄。

俄罗斯周一抓住美国国务卿克里讲话的把柄，称如果叙利亚将化学武器置于国际监督之下，就可自救。克里表示，如果叙利亚总统阿萨德交出化学武器，便可免遭美国打击。但克里稍后表示，他的讲话只是说说而已，并非正式提议。

白宫表示，将研究俄罗斯提出的将叙利亚化学武器置于国际监督之下，并逐步销毁的提议。与此同时，奥巴马总统正在寻求国会授权对叙利亚实施军事打击。而路透/IPSOS调查显示，反对对叙利亚动武的美国人比率上升至63%。

奥巴马将于周二发表电视讲话，为对叙利亚动武造势。

10月布兰特原油期货 收跌2.40美元，或2.07%，报每桶113.72美元，盘后扩大跌幅，挫至113美元。该合约录得6月20日以来最大单日百分比跌幅。

美国近月原油合约 收挫1.01美元，报每桶109.52美元，日低为109.26美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶4.20美元，为8月19日以来最窄。

法国投资银行法国兴业银行表示，正在结清其12月13日到期的布兰特原油多头头寸，“因美国对叙利亚动武的可能性大大降低，且有一些迹象显示，解决利比亚出口受扰问题取得进展。”

市场还关注热带风暴Humberto，该风暴周一在佛得角群岛形成，预计将增强成为大西洋风暴季的首个热带风暴。