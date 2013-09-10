国际油市：油价触及两周低点，因叙利亚紧张局势缓和

芝加哥期市：大豆触及新低，因预期巴西丰收和美国种植面积创纪录

路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二小幅下跌，此 前近月5月大豆跌至近一年最低。 CBOT-5月大豆 收低1/2美分，报9.37-3/4美元，此前跌至去年4 月8日来最低的9.36-1/2美元。 新作11月大豆 收低1-1/4美分，至9.49美元，此前降至10月中来 最低9.48-1/2美元。 大豆仍受压于美国农业部预计2017年美国大豆种植面积达到创纪录高 位的8,950万英亩，以及巴西大豆产量被上调。 Celeres将巴西2016/17年大豆产量从3月时预估的1.0965亿吨上调至1 .138亿吨。 INTL FCStone将巴西大豆产量从上月时预估的1.0907亿吨上调至1.11 6亿吨 CBOT-5月豆粕 收涨，因在本周降至五个半月低位后有低吸买盘 。该合约收高0.5美元，报每短吨308.1美元。 CBOT-5月豆油 小幅收涨，此前触及8月来最低。该合约收高0.0 1美分，报每磅31.43