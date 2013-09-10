国际油市：油价触及两周低点，因叙利亚紧张局势缓和

* 利比亚能源委员会将提出结束罢工的建议
* 中国工业生产增长超预期，零售销售增加
* EIA上调今年全球石油日需求增幅2万桶
* OPEC预计目前油市供应充足
路透纽约9月10日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周二均大跌超过2美元，因叙利亚接受俄罗斯放弃化武的提议，对该国可能遭受美国军事打击的担忧缓和。
叙利亚周二接受俄罗斯提议，放弃化武，以免遭美国军事打击，且西方主要国家开始起草联合国决议，为确保化武移交设定时间表和进程。
布兰特原油期货录得6月来最大两日跌幅，在过去两日重挫4%，自8月28日以来，布兰特原油期货大跌超过6美元，当时市场担心叙利亚马上将遭受军事打击，布兰特原油期货升穿117美元。
尽管叙利亚不是主要产油国，但投资人担心美国牵头对叙利亚动武可能引发中东更广泛的冲突。全球石油三分之一来自中东。
10月布兰特原油期货 收跌2.47美元，报每桶111.25美元，盘中一度大跌超过3美元，至8月26日来最低110.59美元。
美国近月原油合约 收挫2.13美元，报每桶107.39美元，日低为106.39美元。美国原油期货在上月底触及28个月高位112.24美元后已经回落近5美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶3.86美元，为8月19日以来最窄，盘中一度扩阔至4.81美元。
周一利比亚政府能源委员会主席表示，一负责解决该国石油行业瘫痪的小组将向国民议会提交如何结束各种争端的建议，但一工会官员警告，如果没有达成长期解决方案，可能发起新的示威活动。
上周，利比亚的产油量降至二战后的最低点每日15万桶，该国产能为每日160万桶，出口已经降至每日8万桶。
美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调2万桶，至111万桶。EIA还在月报中将2014年全球石油日需求增长预估下调3万桶，至119万桶。
石油输出国组织(OPEC)表示，石油市场供给仍很充足，经济合作暨发展组织(OECD)成员国石油库存适宜。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少290万桶；汽油库存增加19.5万桶，馏分油库存增加80.7万桶。(完)