国际油市：油价小涨，投资人担心是否外交努力能解决叙利亚问题

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
* EIA公布上周美国原油库存减少，汽油库存增加
* 关注美联储下周货币政策会议
路透纽约9月11日 - 原油价格周三小涨，交投震荡，因投资人担心外交努力是否能解决叙利亚的化武问题，避免可能扰乱中东原油供应的对叙利亚军事打击。
油价小幅反弹，之前连跌两日，因外交努力令叙利亚遭受军事打击的担忧缓和。
投资人仍不确定利比亚的磋商是否能结束油田和港口的罢工，这也支撑油价。
近期中美公布的经济数据强劲，油价也从中获得提振，但周三美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周原油库存降幅小于预期，显示需求疲弱。
10月布兰特原油期货 收高0.25美元，报每桶111.50美元，过去两日，布兰特原油期货大跌超过4%，周二一度跌至两周低点。
美国10月原油合约 收高0.17美元，报每桶107.56美元。
美国总统美奥巴马周二承诺，将仔细研究俄罗斯提出的将叙利亚化武交由国际监督的计划，不过，他对此表示怀疑，并敦促美国民众支持他做出的，如果需要，将对叙动武的威胁。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶3.94美元，较昨日上升。
EIA数据显示，原油库存减少21.9万桶，分析师预计为150万桶。汽油库存意外增加，显示夏季驾车出游支撑的需求已经结束。
美国汽油期货 收报2.71美元，为1月中来最低收盘价。
美联储下周将可能决定开始缩减购债刺激措施，但上周五美国公布的就业数据令人失望，令许多分析师相信缩减购债将可能是逐步的。(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。