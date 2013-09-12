国际油市：原油连升第二日，投资人留意叙利亚情势发展

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 投资人静观外交努力能否使叙利亚免遭打击
* 利比亚称又有三个石油出口港口遭遇不可抗力
* OPEC成员国称原油供应充足
* 市场也等待下周美联储政策会议结果
路透纽约9月12日 - 全球油价周四连升第二日，因投资人关注让叙利亚交出化学武器的外交努力的进展，且利比亚称又有三个石油出口港口遭遇不可抗力。
油价连涨两日，之前两天走软，令全球指标原油价格下跌5美元。
利比亚国家石油公司文件周四显示，该公司宣布又有三个石油出口港口遭遇不可抗力，这些港口过去两周没有出口原油。
政治动荡已使利比亚石油产量降至正常水平的十分之一，本月稍早利比亚石油出口回落至约每日8万桶，这推高原油价格。
“原油市场下跌，因从利比亚官方得到的消息证实，该国石油出口可能恢复正常，但目前显然尚未开始，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。
叙利亚周四申请加入国际禁止化学武器公约，此为俄罗斯支持的叙利亚放弃化武以免遭美国军事打击计划迈出的重要的第一步。
“市场不知道叙利亚化武问题是会通过武力还是和平解决，市场正试图对冲这两种可能性，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
指标10月布兰特原油 将在周五到期，该合约上涨1.13美元，结算价报每桶112.63美元。11月布兰特原油 升1.34美元，结算价报每桶111.53美元。
美国原油 上扬1.04美元，结算价报每桶108.60美元。
布兰特原油较美国原油溢价收窄，收盘报4.03美元，稍早走宽至4.46美元。
汽油期货 上涨0.05美元，或约2%，结算价报每加仑2.76美元。
国际能源署(IEA)周四表示，未来数月全球原油供应会好转，缓解价格压力并有助于补充库存。IEA称，沙特阿拉伯产量升至32年高位且其他中东国家产量增加，弥补了利比亚供应几乎全部停止的局面。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率