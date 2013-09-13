国际油市：油价尾盘反弹，受叙利亚化武危机的不确定性影响

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 布兰特原油期货本周下滑2.9%
* 投资人关注叙利亚情势和美联储下周货币政策会议
* 全球油市仍吃紧
路透纽约9月13日 - 布兰特原油期货周五小涨，在结算前最后一个小时收复之前超过1美元的失地，因对美国和俄罗斯就叙利亚化武磋商的不确定性令投资人紧张。
周末前，投资人建仓，提振油价，扭转盘中多数时间下滑的局面。
Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，周末前投资人不希望作空，唯恐周末的时候谈判破裂。
稍早布兰特原油期货和美国原油期货均大跌超过1美元，显示由于俄罗斯和美国同意进一步推进结束叙利亚内战的磋商，市场对叙利亚遭受军事打击的担忧缓解。
美国公布的消费者信心和零售销售数据疲弱，显示第三季美国经济成长放缓，拖累美国原油期货走软，但尾盘也缩减了跌幅。
指标10月布兰特原油 周五到期，该合约上涨0.15美元，结算价报每桶112.78美元，日低为111.60。
美国原油 跌0.39美元，结算价报每桶108.21美元，日低为107.23美元。
布兰特原油较美国原油溢价扩阔至4.57美元，盘中低见3.93美元。
自上周五，布兰特原油期货大跌约2.9%，势将为一个月内首次周度下滑，且跌幅为6月21日该周来最大。自8月底布兰特原油期货已经下滑约5美元。
投资人聚焦美联储下周货币政策会议。预计美联储将开始缩减购债。疲弱的美国经济数据令分析师下调了美联储缩减购债的规模预估。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37