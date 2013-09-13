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亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 04:15 BJT

国际油市：油价尾盘反弹，受叙利亚化武危机的不确定性影响

* 布兰特原油期货本周下滑2.9%

* 投资人关注叙利亚情势和美联储下周货币政策会议

* 全球油市仍吃紧

路透纽约9月13日 - 布兰特原油期货周五小涨，在结算前最后一个小时收复之前超过1美元的失地，因对美国和俄罗斯就叙利亚化武磋商的不确定性令投资人紧张。

周末前，投资人建仓，提振油价，扭转盘中多数时间下滑的局面。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，周末前投资人不希望作空，唯恐周末的时候谈判破裂。

稍早布兰特原油期货和美国原油期货均大跌超过1美元，显示由于俄罗斯和美国同意进一步推进结束叙利亚内战的磋商，市场对叙利亚遭受军事打击的担忧缓解。

美国公布的消费者信心和零售销售数据疲弱，显示第三季美国经济成长放缓，拖累美国原油期货走软，但尾盘也缩减了跌幅。

指标10月布兰特原油 周五到期，该合约上涨0.15美元，结算价报每桶112.78美元，日低为111.60。

美国原油 跌0.39美元，结算价报每桶108.21美元，日低为107.23美元。

布兰特原油较美国原油溢价扩阔至4.57美元，盘中低见3.93美元。

自上周五，布兰特原油期货大跌约2.9%，势将为一个月内首次周度下滑，且跌幅为6月21日该周来最大。自8月底布兰特原油期货已经下滑约5美元。

投资人聚焦美联储下周货币政策会议。预计美联储将开始缩减购债。疲弱的美国经济数据令分析师下调了美联储缩减购债的规模预估。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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