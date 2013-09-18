国际油市：油价大涨，因美联储保持刺激规模不变

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 美国原油库存处于2012年3月以来最低-EIA
* 叙利亚紧张局势缓和削减石油的风险溢价
路透纽约9月18日 - 原油期货周三大幅收涨，尾盘飙升，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，将保持现有货币刺激计划不变。市场普遍认为，该计划支撑商品价格。
布兰特和美国原油期货录得三周来最大单日涨幅。美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员表示，担忧如果联储缩减刺激规模，将导致经济复苏放慢。
11月布兰特原油期货 收涨2.41美元，报每桶110.60美元。上日收在六周低位。
美国10月原油期货 收高2.65美元，或2.51%，报每桶108.07美元，日高为108.25美元。美国原油期货盘中触及10日移动均线切入位108.03美元和15日移动均线切入位108.17美元。
收盘后，美国原油期货扩大涨幅，急升超过3美元，至108.49美元的高位。
布兰特和美国原油期货均录得8月27日以来最大单日百分比涨幅。美国原油较布兰特原油贴水收缩至一个月最窄。
稍早公布的数据显示，美国原油库存上周降至2012年3月以来最低，库辛的原油供应降至19个月来最低，消息带动油价上扬。
美联储政策声明发布后，美国股市触及创纪录日内高位，美元走软，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者而言更便宜。
汽油和取暖油期货也跟随原油期货走高，逆转前一日的急跌走势。
美国汽油期货 上涨近3%，收报每加仑2.74美元，周二收在九个月低位。取暖油期货 收跌1.7%，报每加仑3.04美元，周二录得三个月来最大单日百分比跌幅。
美国原油较布兰特原油期货贴水CL-LCO1=R盘中收窄至每桶2.64美元，为8月16日以来最窄。收报3.32。
利比亚供应受扰也支撑布兰特原油期价。利比亚原油生产仅恢复至战前产能的近40%，产量仅增至每日62万桶，战前日产量为160万桶。
本周，联合国安理会成员国就在无需动武的情况下销毁叙利亚化学武器举行磋商，油价因此承压，因这缓解了对中东石油供应可能受扰的担忧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数