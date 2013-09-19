国际油市：油价急跌，因利比亚产量增加且伊朗紧张局势缓和

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 利比亚石油生产增加，接近内战前水平的40%
* 美联储保持刺激规模不变
路透纽约9月19日 - 油价周四骤降，因一波空头回补买盘枯竭，且交易商重新关注利比亚产量增加以及围绕伊朗的地缘政治忧虑缓解。
今日早盘，投资者回补空头。买盘枯竭后，市场转而关注利比亚石油产量增加，以及西方国家与伊朗的外交关系有所改善，Tradition Energy的分析师Gene McGillian说。
11月布兰特原油期货 收跌1.66%，或1.84美元，报每桶108.76美元。上午的一波大规模交易导致油价在30分钟内急跌1美元后，跌势加速。
美国10月原油期货 周五到期，该合约回落1.55%，或1.68美元，收报每桶106.39美元。
周三，布兰特和美国原油期货均录得三周来最大单日涨幅，因美联储决定保持刺激规模不变，这拖累美元走软，引发对风险资产的需求。
但分析师称，市场人气未能得以保持，因投资者意识到美联储保持刺激政策是因为联储认为美国经济仍处于复苏模式，这意味着美国石油需求将减少。
市场的关注点转向中东，伊朗总统鲁哈尼表示，该国不想挑起战争，绝不会发展核武器。他还表示，他有权与美国进行磋商，以寻求达成协议。
利比亚石油产量猛增也重压油价。过一个月受罢工的影响，该国石油供应严重受扰。目前利比亚的石油生产已恢复至战前产能的约40%。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R盘中收窄至2.68美元，收报每桶2.90美元，远低于利比亚供应受扰推高布兰特油价期间录得的逾8美元的高位。
RBOB汽油期货 领跌石油类产品，急挫1.8%，报每加仑2.69美元，本周稍早跌至九个月低位。(完)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)