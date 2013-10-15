国际油市：原油下跌，因美国预算僵局持续且伊朗与世界大国展开磋商

* 参议院暂停磋商，直至众议院共和党提出方案

* 共和党在解决预算僵局上难以达成共识

* 伊朗称世界大国对其提出的计划反应“良好”

路透纽约10月15日 - 油价在尾盘结算前扩大跌幅，因美国一名参议员宣布，参议院暂停财政磋商，直至众议院共和党研究出如何可获得支持的解决举债上限的方案。

美国原油和布兰特原油在周二整日下跌，因对美国达成协议以结束债务危机的希望逐渐减退，且伊朗和世界大国在日内瓦举行会议，商讨伊朗的提议，其提议是为伊朗核计划引发持续了十年之久的僵局争取突破。

美国原油和布兰特原油在盘后交易中继续下跌。

在1430GMT市场收市前，油价跌势加速，因参议员Richard Durbin向记者表示，参议院暂停上调美国举债上限和重开政府的磋商，直至众议院议长贝纳研究出可在众议院推进的财政计划。

布兰特原油 下挫近0.40美元，因消息指美国参议院财政磋商暂停，直至众议院共和党研究出方案。布兰特原油期货下跌1.14美元，结算价报每桶109.90美元，连续第三日下跌。

美国原油期货 因参议院停止磋商的消息也下跌大约0.40美元，结算价下跌1.20美元，报每桶101.21美元。

美国众议院共和党议员周二仍难以找到化解财政僵局的策略，令共和党与总统奥巴马达成协议以重开政府和上调举债上限的前景复杂化。

众议院议长贝纳称尚未决定如何推进计划，但将努力确保美国不会违约。

伊朗副外长Abbas Araqchi形容周二在日内瓦的协商会议“良好”，且表示，伊朗的提议“有能力取得突破”。

但美国白宫周二警告，不要预期就伊朗核计划的国际磋商很快获得成果，白宫表示，讨论是复杂和技术性的，且给予伊朗的经济压力将继续存在。

美国股市在下午交易中跌至日内低位，因参议院财政磋商暂停。

因缺乏资金，美国能源资料协会(EIA)本周将不会发布周度原油库存数据，此将为1979年来首次。

美国石油协会(API)将在周三公布其周度库存数据。(完)

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