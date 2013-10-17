国际油市：美国原油收在三个月低位，因库欣原油库存增加

* 美国避开违约，但很快将要再次进行磋商

* 美国对伊朗核计划会谈进展感到鼓舞

* EIA将在10月24日周四公布原油库存数据

路透纽约10月17日 - 周四美国原油结算价为逾三个月来最低，因美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加，开始扭转多个月来库存持续减少的势态，且因伊朗核计划会谈取得进展迹象也令油价受压。

欧洲布兰特原油录得一个月来最大单日跌幅。

原油下滑，因一些交易员担忧美国政府部份关门影响经济，尽管国会民主党及共和党达成临时拨款协议。

近月12月布兰特原油 下跌1.48美元，结算价报每桶109.11美元。美国原油 下跌1.62美元，结算价报每桶100.67美元，此为7月2日来最低结算价。

全球原油供应不断上升和炼厂因季节性维护令需求疲弱合力向油价施压。

能源情报公司Genscape周四公布的数据显示，在截至10月11日当周，库欣原油库存增加836,798桶。美国石油协会(API)周三公布行业数据也显示，库欣原油库存上升，为7月初来首次增加。

围绕伊朗核计划的会谈取得进展的迹象也打压油价。美国形容和伊朗的两日会谈是迄今以来最认真和最坦诚的。

受政府关门影响，美国能源资料协会(EIA)周三没有按时公布库存数据。美国能源资料协会周四称，在10月24日周四将公布截止10月18日一周的周度原油库存数据。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五将不会公布其周度交易商持仓报告。(完)

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