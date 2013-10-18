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货币新闻 | 2013年 10月 19日 星期六 03:48 BJT

国际油市：油价上扬，受助于美元走软和中国成长数据

* 中国第三季GDP增长7.8%

* 美元走软提振商品价格

* 本周油价回落1.2%

* 美国9月石油需求增长-API

路透纽约10月18日 - 油价周五小幅收涨，因中国报告第三季经济增速为年内最快，且美元走软。

数据显示，全球第二大石油消费国中国第三季经济同比增长7.8%，早盘给市场带来支撑。

美元兑一篮子货币 跌至八个半月低位，因投资者担忧美国政府停运所产生的影响可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟缩减购债规模。

周五，布兰特原油期货 收高0.83美元，报每桶109.94美元。美国原油期货 上扬0.14美元，收报每桶100.81美元。

本周，布兰特和美国原油收跌1.2%，因周四油价大跌。

美国政府本周在最后一刻签署为政府拨款、恢复联邦机构运作的议案，周五支撑各类市场。全球股市攀升至五年高位，标普500指数也创新高。

美国石油协会(API)公布的月度数据显示，美国9月石油需求同比增加2.7%，因经济增强，且出口需求增加。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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