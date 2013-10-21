国际油市：美国原油期货跌穿100美元，同布兰特原油期货价差扩阔

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 截至10月11日该周美国原油库存增幅大于预期－EIA
* EIA数据显示库欣原油库存逾三个月内首次增加
路透纽约10月21日 - 美国原油价格周一下挫，自7月来首次跌穿100美元，其同布兰特原油期货价差也触及六个月最大，因中西部库存开始增加。
季节性炼厂维护以及库欣(美国原油期货合约交割地)附近输油管变动扶助扭转了库存几个月的跌势，这令过去两周油市结构发生巨大转变。
现在，交易商预计的是短期内可能出现库存过剩，而不是库存紧张，至少在维护的炼厂开始恢复生产前会是这样。美国能源资料协会(EIA)在推迟发布的10月11日库存数据中证实，库欣库存14周内首次增加，而业内数据显示之后库存继续下降。
12月布兰特原油期货较美国原油期货溢价大涨1.30美元，至逾10美元的4月来最宽。12月美国原油期货也降至较1月期货贴水，显示短期石油供应过剩。
11月美国原油期货 周二收盘时将到期，该合约跌1.59美元，报每桶99.22美元，12月布兰特原油期货 仅小跌0.30美元，报109.64美元。
美国12月原油期货 跌1.43美元，报99.68美元，12月/1月原油价差跌25美分，报-13美分，为6月来首次出现逆价差。
EIA公布，10月11日该周美国原油库存增加400万桶，库欣库存在连跌14周后首次增加36.6万桶。
全球供应减少支撑布兰特原油期货。利比亚原油生产大跌，尼日利亚原油生产也不断受到偷盗打击。
投资人现密切关注周二1230GMT美国将发布的9月非农就业报告。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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