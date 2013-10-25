国际油市：美国原油期货小涨，布兰特/美国原油价差收窄

* 美国9月非运输耐久财订单减少

* 全球石油产量增加打压布兰特原油期价

路透纽约10月25日 - 美国原油期价周五连续第二天收涨，而布兰特原油期价走低，使布兰特/美国原油价差收窄，因交易商押注炼厂开工率增加以及以及中西部的新输油管道将使原油库存增速放缓。

布兰特原油承压，因有消息称，为一主要输油管道提供电力的苏格兰Grangemouth炼厂将继续开工，保持了北海原油的运送。北海原油是布兰特原油期货的主要来源。

美国汽油期货在昨日大涨后走低。汽油期货 盘中多数时间在平盘之下交投，收盘基本持稳在每加仑2.5871美元。

美国原油期货 收涨0.74美元，报每桶97.85美元，但本周收跌3%，为连续第三周收跌。

12月布兰特原油期货 收跌0.06美元，报每桶106.93美元，连跌第三日。本周回落2.7%，连跌第二周，且为一个月来最大单周跌幅。

下午早些时候的交易中，布兰特/美国原油溢价CL-LCO1=R收窄多至1.16美元，报每桶8.72美元，一个月来首次跌穿15日移动均线切入位8.87 美元。价差收报9.08美元。

经济数据反应政府部分关门导致成长放缓，这限制油价涨幅。今日公布的数据显示，9月非运输耐久财订单减少，可能显示工厂因政府支出的不确定性而暂停投资。

欧洲油市方面，分析师称，中东和北非的数家原油生产商增产也打压布兰特原油期价。(完)

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