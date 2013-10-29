国际油市：油价下跌，因寄望利比亚将恢复出口

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 利比亚原油出口不到该国石油产能的10%
* 国际原子能总署(IAEA)称伊朗会谈富有成效
路透纽约10月29日 - 布兰特原油期货周二下跌，回吐上日巨大升幅的一部分，因预期石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚周末出口再度受扰的情况不会长时间持续。
布兰特原油周一大涨2.5%，因有报道称利比亚发生自2011年内战以来最严重的内乱，燃点对全球原油供应的忧虑。
油市走势震荡，因利比亚消息时好时坏。
利比亚原油出口下降至约每日9万吨，不到该国石油日产能的10%，利比亚从周末开始再度关闭部分石油生产设施。
布兰特12月原油 下跌0.6美元，结算价报每桶109.01美元，日低在108.45美元。
美国12月原油 下跌0.48美元，结算价报每桶98.20美元。
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R收窄约0.4美元，因利比亚供应忧虑缓和。升水收报10.81美元。
就伊朗核计划举行会谈后，国际原子能总署(IAEA)和伊朗发表联合声明，这也扶助限制油价涨幅。
美国石油协会(API)周二2030 GMT公布最新一周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)周三1430 GMT将公布上周美国原油库存数据。
市场也静待美联储周三1800 GMT结束为期两日的会议时发表的政策声明。市场广泛预期美联储将维持刺激计划不变。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。