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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 05:10 BJT

国际油市：油价下跌，因寄望利比亚将恢复出口

* 利比亚原油出口不到该国石油产能的10%

* 国际原子能总署(IAEA)称伊朗会谈富有成效

路透纽约10月29日 - 布兰特原油期货周二下跌，回吐上日巨大升幅的一部分，因预期石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚周末出口再度受扰的情况不会长时间持续。

布兰特原油周一大涨2.5%，因有报道称利比亚发生自2011年内战以来最严重的内乱，燃点对全球原油供应的忧虑。

油市走势震荡，因利比亚消息时好时坏。

利比亚原油出口下降至约每日9万吨，不到该国石油日产能的10%，利比亚从周末开始再度关闭部分石油生产设施。

布兰特12月原油 下跌0.6美元，结算价报每桶109.01美元，日低在108.45美元。

美国12月原油 下跌0.48美元，结算价报每桶98.20美元。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R收窄约0.4美元，因利比亚供应忧虑缓和。升水收报10.81美元。

就伊朗核计划举行会谈后，国际原子能总署(IAEA)和伊朗发表联合声明，这也扶助限制油价涨幅。

美国石油协会(API)周二2030 GMT公布最新一周美国原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)周三1430 GMT将公布上周美国原油库存数据。

市场也静待美联储周三1800 GMT结束为期两日的会议时发表的政策声明。市场广泛预期美联储将维持刺激计划不变。(完)

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(编译 利棣儿；审校　母红)

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