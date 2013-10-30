国际油市：美国原油期货连跌第二日，美国/布兰特原油价差扩阔

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
* 上周石油库存高于预期重压美国原油期价
* 利比亚出口受关注，因该国出口降至不到其产能的10%
路透纽约10月30日 - 美国原油期价周三连跌第二日，因政府公布的数据显示，上周美国原油库存大幅增加，美国原油较布兰特原油贴水扩阔。
利比亚石油出口受扰导致对欧洲和亚洲的供应减少，支撑布兰特原油期价。
美国原油与布兰特原油价格走势背道而驰，使布兰特较美国原油升水扩阔至超过13美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅增加410万桶。库辛的原油供应增加220万桶，为连续第三周增加。
布兰特原油12合约 收涨0.85美元，报每桶109.86美元，盘中触及一周高位110.16美元。
汽油价格上扬也支撑布兰特原油期价。美国汽油期货 收在一周高位，上扬4.10美分，报每加仑2.6508美元，因有报道称，Irving Oil Ltd的一个日加工30万桶原油的汽油生产厂将恢复生产。RBOB-11月汽油合约将在周四收盘时到期。
美国原油期货 收在逾一周低位，下跌1.43美元，报每桶96.77美元，日低为96.59美元。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R盘中扩阔至13.36美元，收盘上扬2.28美元，报每桶13.09美元。
在美国原油价格回落之时，布兰特原油价格因周末的报道而受到支撑。报道称利比亚原油出口骤降，因抗议示威导致该国油港和油田停运。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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