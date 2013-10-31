国际油市：布兰特原油下跌，获利了结令价差收窄

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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* 布兰特/美国原油价差触及六个月来最宽后，因获利了结而收窄
* 利比亚为石油工人加薪，出口为2011年来最低
路透纽约10月31日 - 布兰特原油期货周四下跌超过1美元，扭转上日的升势，因交易商获利了结，且他们将焦点转向美国炼厂维护季结束，预料这将提振美国原油需求。
交易商卖出布兰特原油，此前布兰特原油较美国原油价差走宽至六个月来最阔13.60美元。布兰特较美国原油升水在过去五个交易走宽近5美元。
布兰特原油在10月基本持平，因主要出产国利比亚原油付运受到干扰，令供应紧张。
12月布兰特原油 下跌1.02美元，结算价报每桶108.84美元。
美国原油期货 缩减稍早跌幅，下跌0.39美元，结算价报每桶96.38美元。美国原油在10月下跌5.8%，为一年来最大单月跌幅。
美国原油稍早升至97.03美元日内高位。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收报12.46美元。
1月美国原油较2月美国原油贴水0.03美元，为6月来首见。
利比亚结束该国石油危机的努力周四看来将会失败，此前利比亚石油工人看似对加薪67%的条件不屑一顾，且重开东部港口Hariga的交易看似接近破裂。
美国政府数据周三显示，美国库欣原油库存连续第三周增加。
美国炼厂的季节性维护即将结束，应该很快开始吸收部份过多的原油供应。IIR Energy数据显示，日加工能力总计约70万桶的炼油设施预计将在11月中前恢复运作。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03