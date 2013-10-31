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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 04:06 BJT

国际油市：布兰特原油下跌，获利了结令价差收窄

* 布兰特/美国原油价差触及六个月来最宽后，因获利了结而收窄

* 利比亚为石油工人加薪，出口为2011年来最低

路透纽约10月31日 - 布兰特原油期货周四下跌超过1美元，扭转上日的升势，因交易商获利了结，且他们将焦点转向美国炼厂维护季结束，预料这将提振美国原油需求。

交易商卖出布兰特原油，此前布兰特原油较美国原油价差走宽至六个月来最阔13.60美元。布兰特较美国原油升水在过去五个交易走宽近5美元。

布兰特原油在10月基本持平，因主要出产国利比亚原油付运受到干扰，令供应紧张。

12月布兰特原油 下跌1.02美元，结算价报每桶108.84美元。

美国原油期货 缩减稍早跌幅，下跌0.39美元，结算价报每桶96.38美元。美国原油在10月下跌5.8%，为一年来最大单月跌幅。

美国原油稍早升至97.03美元日内高位。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收报12.46美元。

1月美国原油较2月美国原油贴水0.03美元，为6月来首见。

利比亚结束该国石油危机的努力周四看来将会失败，此前利比亚石油工人看似对加薪67%的条件不屑一顾，且重开东部港口Hariga的交易看似接近破裂。

美国政府数据周三显示，美国库欣原油库存连续第三周增加。

美国炼厂的季节性维护即将结束，应该很快开始吸收部份过多的原油供应。IIR Energy数据显示，日加工能力总计约70万桶的炼油设施预计将在11月中前恢复运作。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)

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