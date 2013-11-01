国际油市：布兰特原油期货因美元走强下跌近3美元，与美国原油价差收窄

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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* 布兰特原油期货日内下跌近3美元
* 美元兑欧元触及两周高位
* 美国制造业扩张速度为两年半来最快
路透纽约11月1日 - 布兰特原油期货周五大跌近3美元，收在7月初以来最低水平，对美国原油溢价收窄，市场遭大举抛售。
交易商未理会利比亚石油供应停滞的消息，关注美元强势和供应过剩为市场确立的利空基调。
美国原油期货跌至6月以来最低，布兰特原油期货收盘时也录得6月以来最大单日百分比跌幅。布兰特原油跌幅超过美国原油，使其较美国原油溢价收窄1.16美元，周四溢价触及七个月高位13.60美元。
12月布兰特原油期货 下跌2.93美元，结算价报每桶105.91美元，跌幅为2.7%，为6月20日以来最大单日百分比跌幅。
12月美国原油期货 下滑1.77美元，结算价报每桶94.61美元，本周连跌第四周，录得2012年6月以来最长跌势。今日的结算价为6月21日以来最低，当日结算价报93.69美元。
数据显示，美国10月制造业扩张速度为两年半以来最快，使美元攀升至逾一个月最高。
美元指数 上扬0.7%，至9月中以来最高。
法国巴黎银行的石油分析师Harry Tchilinguirian表示，对利比亚供应的担忧有所动摇，因北海油田结束维护复工。
装运计划显示，11月北海原油供应可能触及2013年高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。