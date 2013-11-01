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货币新闻 | 2013年 11月 2日 星期六 05:17 BJT

国际油市：布兰特原油期货因美元走强下跌近3美元，与美国原油价差收窄

* 布兰特原油期货日内下跌近3美元

* 美元兑欧元触及两周高位

* 美国制造业扩张速度为两年半来最快

路透纽约11月1日 - 布兰特原油期货周五大跌近3美元，收在7月初以来最低水平，对美国原油溢价收窄，市场遭大举抛售。

交易商未理会利比亚石油供应停滞的消息，关注美元强势和供应过剩为市场确立的利空基调。

美国原油期货跌至6月以来最低，布兰特原油期货收盘时也录得6月以来最大单日百分比跌幅。布兰特原油跌幅超过美国原油，使其较美国原油溢价收窄1.16美元，周四溢价触及七个月高位13.60美元。

12月布兰特原油期货 下跌2.93美元，结算价报每桶105.91美元，跌幅为2.7%，为6月20日以来最大单日百分比跌幅。

12月美国原油期货 下滑1.77美元，结算价报每桶94.61美元，本周连跌第四周，录得2012年6月以来最长跌势。今日的结算价为6月21日以来最低，当日结算价报93.69美元。

数据显示，美国10月制造业扩张速度为两年半以来最快，使美元攀升至逾一个月最高。

美元指数 上扬0.7%，至9月中以来最高。

法国巴黎银行的石油分析师Harry Tchilinguirian表示，对利比亚供应的担忧有所动摇，因北海油田结束维护复工。

装运计划显示，11月北海原油供应可能触及2013年高位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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