国际油市：布兰特原油期货小涨，之前因供应充裕出现期货溢价

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 布兰特原油期价走坚，上周五大跌
* 布兰特原油出现期货溢价，为6月来首见
路透纽约11月4日 - 布兰特原油期货周一上扬，盘中受低于预期的美国经济数据拖累跌至四个月低位后反弹，因交易商在早盘走低后买回空头头寸以锁定获利。
商务部公布的数据显示，反应企业支出计划的不包括飞机的非国防资本材新订单9月回落1.3%。
12月布兰特原油期货价格盘中一度跌至1月合约LCOc1-LCOc2之下，除合约到期日外，为6月以来首次出现期货溢价。期货溢价市场通常暗示供应充裕，且较之更普遍的现货溢价市场结构，被视为更为利空。
12月布兰特原油期货合约 攀升0.32美元，收报每桶106.23美元，盘中触及四个月低位105.13美元。上周五急跌3美元。
美国12月原油期货 上扬0.01美元，收报每桶94.62美元，盘中触及四个月低位94.06美元。
布兰特较美国原油价差扩阔至11.61美元，上周五收报11.30美元。
交易商和分析师表示，他们预计本周公布的库存数据将显示，上周美国原油库存将连续第六周增加。过去一周一直呈现期货溢价状态的美国近月原油合约周一寻获一定的技术支撑。
德国商业银行将2014年布兰特原油价格预估下调9美元，至每桶106美元，称全球油市应供应过剩的状况明年应会持续。
利比亚的紧张局势支撑油价，该国东部拜尔盖地区自治运动领导人周日一致宣布成立拜尔盖地区联邦政府。(完)
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产油国官方售价英文原文 nL3N0IP0S5 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59