国际油市：布兰特原油接近四个月低点，但利比亚供应疑虑提供支撑

“油价在寻底，我们目前看到的下行趋势非常短暂，”Astmax Investments的大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。“随着取暖油需求旺季的到来，利比亚出口中断使供应趋于紧张。”

美国本周稍晚将公布国内生产总值(GDP)和就业等重要数据，Emori预计在此之前油价将窄幅交投。这些数据将给予投资者美国石油需求前景更加清晰的线索。

投资者还将根据这些数据判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减刺激政策。缩减刺激政策将减少美元供应，提振美元价值，使石油等美元计价商品对其他货币持有者更加昂贵。

近来利比亚港口和油田的抗议和罢工已经使其产量降至约10%，其正常产能为日产125万桶。

首都的黎波里发生的枪击事件打击了政府重启东部油港和油田的努力，今年夏季以来要求分得更多石油财富的武装分子和部落便封锁了油港和油田。

“利比亚不算很大的出口国，但也不算小，”Emori说。“它是个支撑油价的因素。”(完)

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