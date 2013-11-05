国际油市：布兰特原油走低且美国原油触及四个月低位，因供应增加

* 分析师预期上周美国原油库存增加160万桶

* 静待美国GDP数据，寻找美联储何时开始撤走刺激计划的线索

* 利比亚和埃及局势再度紧张支撑油价

路透纽约11月5日 - 美国原油期价周二触及四个月低位，因分析师预期原油库存增加，且需求继续疲弱，因墨西哥湾炼厂在本周末之前预计将继续停产。

美国原油期货在过去六个交易日中五日走低。布兰特原油期货周二回落，周一触及四个月低位。

美国原油库存近几周稳步增加，令价格承压。一项路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存增加约160万桶，为连续第七周增加。美国石油协会(API)将在今日稍后公布库存数据。

截至10月25日当周，美国指标原油期货的交割地库辛的原油库存增加超过200万桶，为2012年12月以来最大增幅。

布兰特原油期货 下跌0.90美元，结算价报每桶105.33美元，隔夜触及四个月低位105.13美元。

美国原油期货 回落1.25美元，结算价报每桶93.37美元，盘中触及四个月新低93.07美元。美国原油近月合约自8月底以来累积下跌近19美元，当时在112美元之上交投。

布兰特/美国原油价差扩阔0.35美元，收报每桶11.96美元。

美国汽油期货 从周一触及的近两年低位2.5153美元反弹，但收盘仍略低于周一收盘价2.5161美元，因美国原油市场疲弱拖累成品油市场表现。

美元兑一篮子货币上扬0.2%，未受ISM数据显示10月美国服务业活动加速扩张影响，该数据可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年稍后开始缩减刺激规模的可能性增加。

投资者关注本周稍后公布的美国重要数据，其中包括国内生产总值(GDP)数据和非农就业报告，以寻找有关美国石油需求前景的更明确迹象。

数据还将为美联储何时开始缩减刺激规模提供线索。

利比亚和埃及的紧张局势重燃，为油价提供一定的支撑。

周二利比亚局势再度紧张，的黎波里市发生激烈交火，凸显政府无力控制民兵组织。

埃及的紧张局势也支撑油价，该国前总统穆尔西出庭受审，可能被判处死刑。(完)

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