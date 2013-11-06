国际油市：美国原油期价攀升，因美国汽油库存意外减少

* EIA数据显示上周美国原油库存增加158万桶，预估为增加160万桶

* 汽油库存大幅减少，预期为小幅减少

路透纽约11月6日 - 美国原油期货周三上涨逾1美元，从四个月低位反弹，因上周美国汽油库存意外大幅减少。

美国原油较布兰特原油的贴水收窄2美元，至略低于10美元的日内低位。

布兰特原油尾盘逆转涨势，终盘收跌，随着北半球冬季取暖季的临近，对利比亚供应停顿长时间持续的担忧盘中多数时间为布兰特原油提供支撑。

指标12月布兰特原油期货 走低，但明年交割的合约多数上扬，使市场自6月以来首次出现期货溢价的格局，显示美国原油现货市场持续数周疲弱的颓势已经蔓延至欧洲和全球市场。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国汽油库存减少380万桶，路透调查预计为减少30万桶。

美国馏分油库存减少490万桶，至1.18亿桶，预期为减少130万桶。

布兰特原油期货 跌0.09美元，结算价报每桶105.24美元，盘中上涨超过1美元，触及日高106.41美元。

美国原油期货 攀升1.43美元，结算价报每桶94.80美元，盘中一度劲扬逾2美元，至日高95.40美元。昨日美国原油结算价为五个月来最低。

由于布兰特原油在收盘前缩减涨幅，布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R收窄至日低9.97美元，收报10.44美元。

EIA数据显示，上周美国原油库存增加158万桶，略低于增加160万桶的预期。

分析师称，总体状况仍对油市不利，因需求疲弱，尤其是欧洲的需求。

利比亚的动荡继续令油市投资者不安。

伊朗周二在日内瓦恢复与六大国的磋商，试图打破因其核计划与国际社会间的僵局。(完)

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