国际油市：布兰特原油上涨而美国原油交投震荡，因伊朗核计划交易未明朗

* 伊朗和全球大国可能接近达成临时核计划协议
* 美国10月非农就业岗位增幅多于预期
* 利比亚首都发生严重暴力冲突
路透纽约11月8日 - 布兰特原油周五上涨约2美元，因交易商在周末前回补空头，且他们密切关注六大国和伊朗就后者核计划谈判的进展，以及利比亚再度爆发暴力冲突。
全球六大国和伊朗预期在日内瓦会议上将最终达成协议。这可能会取消对伊朗的制裁，对伊朗的制裁导致全球原油市场日供应减少超过100万桶。如果来自伊朗的原油供应增加，将使油价大幅下跌。
利比亚示威者周五在东部Hariga港口阻止一艘前往意大利的运载量为60万桶原油的油轮装船。周四，利比亚首都的黎波里发生数月来最严重的暴力冲突。
早盘，布兰特原油 触及7月初来最低102.98美元。但该合约之后急升约2美元，至每桶105.38美元的日内高位，收盘上扬1.66美元，报每桶105.12美元。
美国原油 下跌0.4美元，结算价报每桶94.60美元，此前跌至93.90美元的日内低位。
油价早盘一度下跌，此前美国劳工部公布，10月非农就业岗位增长20.4万。 经济数据良好燃点对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激计划的预期，分析师说，这将打压原油需求。
布兰特原油较美国原油价差走宽，因在一列运载原油的火车在美国亚拉巴马州脱轨并发生爆炸的消息公布后，市场预期美国原油运输成本将上升。
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R走宽约1.70美元，至10.82美元的日内最宽水平。稍早，升水收窄至8.60美元的三周低位。升水收报10.52美元。
美国国务卿克里周五早上表示，六大国和伊朗不会在短期内达成协议，他表示，“双方还有严重的分歧需要解决。”
石油输出国组织(OPEC)中重量级成员国沙特大幅缩减原油产出，此前该国连续三个月将产出维持在每日1,000万桶以上，以协助抵销OPEC成员国利比亚产出大减的效应。熟知事况的产业消息人士向路透表示，这个全球最大原油出口国10月每日产出为975万桶，低于前月的1,010万桶。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)